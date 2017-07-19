Электронные услуги, Visit Tatarstan и возможности для роста товарооборота: в Казани прошел татарстано-иранский деловой форум

Сегодня в IT-парке Казани состоялся татарстано-иранский деловой форум с участием президента РТ Рустама Минниханова. Иранскую сторону представляла многочисленная делегация провинции Хорасан-Резави во главе с губернатором провинции Али Резой Рашидияном.
Напомним, в апреле текущего года татарстанская делегация во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в рамках рабочего визита в Иран приняла участие в татарстано-иранском бизнес-форуме. Рустам Минниханов продолжил визит в иранском городе Мешхед, где встретился с губернатором провинции Хорасан-Резави Али Реза Рашидияном и председателем фонда «Астан Кудс Резави» Сеидом Ибрагимом Раиси.
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