«Сбербанкиада-2017»: «друзья жениха», открытие в корпоративных тонах и «наш принцип – победа команды Сбербанка»

23:55, 17.07.2017 49 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани стартовала спортивная неделя «Сбербанкиада», участие в которой принимают сотрудники ПАО «Сбербанк России». Открыли недельные спортивные соревнования Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Спортивная неделя «Сбербанкиада» пройдет в Казани с 17 по 23 июля. Участие в ней примут 19 команд банковских служащих из России, Беларуси, Казахстана, Турции и стран Европы. В рамках «Сбербанкиады» состоятся соревнования по 11 видам спорта, среди которых – плавание, волейбол, шахматы, бег и другие.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 июля
    натуральный Дю солей
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