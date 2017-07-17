«Сбербанкиада-2017»: «друзья жениха», открытие в корпоративных тонах и «наш принцип – победа команды Сбербанка»

В Казани стартовала спортивная неделя «Сбербанкиада», участие в которой принимают сотрудники ПАО «Сбербанк России». Открыли недельные спортивные соревнования Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.



Спортивная неделя «Сбербанкиада» пройдет в Казани с 17 по 23 июля. Участие в ней примут 19 команд банковских служащих из России, Беларуси, Казахстана, Турции и стран Европы. В рамках «Сбербанкиады» состоятся соревнования по 11 видам спорта, среди которых – плавание, волейбол, шахматы, бег и другие.