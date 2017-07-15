Сабантуй-2017: корэш для детей и взрослых, vip-метание ложек и планы включения «праздника плуга» в список ЮНЕСКО

16:00, 15.07.2017 86 6
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Березовой роще поселка Мирный сегодня развернулся главный татарский национальный праздник — Сабантуй. Разнообразие сельских подворий, организованных 11 муниципальными районами, оценили президент РТ Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин. Также праздник посетила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф и другие почетные гости.

Рустам Минниханов посетил почти каждое подворье, представленное на празднике, где участвовал в разных конкурсах — кидал обруч и деревянные ложки, а также купил мешочек муки, чеканил монету, повесил полотенце, вручил призы батырам и армрестлерам, отведал ухи и мяса.

На майдане прошло масштабное театрализованное представление, затем праздничная программа продолжилась концертом с участием звезд татарской эстрады и состязаниями по национальной борьбе корэш.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 15 июля
    Красота, мы тоже там были сегодня)
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  • Анонимно 15 июля
    Красивые девушки в национальных костюмах
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  • Анонимно 15 июля
    Блин, синие костюмы прям как в нашем ансамбле народных инструментов. Ностальгия...
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  • Анонимно 15 июля
    Праздник удался!!!! Сегодня вспоминала, что мои родители к Сабантую обязательно нас наряжали ! Одевали во все новое ! Нас ведь росло 12 детей ! Сегодня погода тоже была прекрасной ! Проделана огромная работа , спасибо организаторам и тем , которые все там соорудили !
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  • Анонимно 15 июля
    Да одно и то же из года в год
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    Анонимно 15 июля
    А зачем менять хорошее?
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