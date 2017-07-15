Сабантуй-2017: корэш для детей и взрослых, vip-метание ложек и планы включения «праздника плуга» в список ЮНЕСКО

В Березовой роще поселка Мирный сегодня развернулся главный татарский национальный праздник — Сабантуй. Разнообразие сельских подворий, организованных 11 муниципальными районами, оценили президент РТ Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин. Также праздник посетила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф и другие почетные гости.

Рустам Минниханов посетил почти каждое подворье, представленное на празднике, где участвовал в разных конкурсах — кидал обруч и деревянные ложки, а также купил мешочек муки, чеканил монету, повесил полотенце, вручил призы батырам и армрестлерам, отведал ухи и мяса.

На майдане прошло масштабное театрализованное представление, затем праздничная программа продолжилась концертом с участием звезд татарской эстрады и состязаниями по национальной борьбе корэш.