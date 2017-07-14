Семь веков международного сотрудничества. В Кремле открылась выставка о взаимосвязях Золотой Орды, России и Османского государства

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана в Казанском кремле открылась выставка «Все преходяще, а это останется на веки веков...», посвященная истории взаимосвязей Золотой Орды, России и Османского государства с XIII до начала XX в. Выставка приурочена к 525-летию установления межгосударственных связей между Россией и Турцией. В экспозиции использованы материалы Госархива Республики Татарстан, Османского архива при премьер-министре Турецкой Республики, Российского государственного архива древних актов, Национальной библиотеки РТ, Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ и Нацмузея Республики Татарстан.