100-летие героя под позывным «Мордвин». В Казанском речном порту почтили память Михаила Девятаева

18:13, 03.07.2017 22 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанском речном порту прошел митинг, посвященный столетию со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина Казани, летчика-истребителя и речника Михаила Девятаева. На митинге побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    Вот чьим именем надо называть улицы В России
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  • Анонимно 03 июля
    Немало людей пришли. Молодцы
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  • Анонимно 03 июля
    Родину любить и гордится им мы учились на книге Катаева. Вечная память Герою. Настоящий был Человек
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  • Анонимно 03 июля
    Спасибо, Дядя Миша!
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