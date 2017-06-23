Под зорким оком Мутко: как подопечные Черчесова готовятся к матчу с Мексикой

Сборная России в полном составе провела тренировку накануне матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики. Тренировочное занятие посетили президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко, а также глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Встреча между сборными Мексики и России пройдет в субботу на "Казань Арене" и начнется в 18:00 по московскому времени.