Под зорким оком Мутко: как подопечные Черчесова готовятся к матчу с Мексикой

21:03, 23.06.2017 33
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сборная России в полном составе провела тренировку накануне матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики. Тренировочное занятие посетили президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко, а также глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Встреча между сборными Мексики и России пройдет в субботу на "Казань Арене" и начнется в 18:00 по московскому времени.

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