Футбол, бассейн и бокс: как отдыхают в летних лагерях?

Этим летом в двух подведомственных лагерях ПАО «Нижнекамскнефтехим» отдохнет свыше 2 тыс. 600 детей. Большую часть, около 1 тыс. 800 воспитанников, примет детский оздоровительный лагерь «Юность». На первую смену заехало 460 ребят в возрасте от 6 до 16 лет. Стоит заметить, что, несмотря на дождливую погоду, скучать им здесь не приходится. До конца лета запланировано 4 смены продолжительностью 21 день. Путевка в лагерь стоит 24 тыс. рублей, но большую часть оплачивает НКНХ, поэтому для родителей цена составляет 3 тыс. 600 рублей.

Те, кто дружит со спортом и посещает секции, лето проводит в спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец», где работают и вожатые, и тренеры. Дети разделены на отряды по таким видам спорта как легкая атлетика, дзюдо, бокс, лыжи, борьба и спортивная гимнастика. В расписании у детей по две тренировки в день, что позволяет за лето не потерять спортивную форму. До конца августа пройдет 4 смены, в течение которых отдохнут 900 спортсменов. Полная стоимость путевки - 20 тыс. рублей, из которых родителям нужно оплатить только 3 тыс.