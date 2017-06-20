Реконструкция 3.0: что ждет парк Урицкого дальше

23:36, 20.06.2017 34 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в парке Урицкого в Московском районе Казани собрались жители микрорайона, чтобы обсудить с представителями городских властей дальнейшее развитие любимого места отдыха. Они обсуждали уже третью очередь реконструкции парка. На собрании побывал фотокорреспондент "Реального времени".

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 июня
    Пожилая парочка с котом на 2й фотографии предлагаю назвать лицом парка, это наверное самые постоянные посетители парка, редко когда их не встречаю. Притом они гуляют как будто в первый раз, с интересом разглядывая каждый уголок, каждый кустик.
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    Анонимно 21 июня
    Кота зовут Марат.
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