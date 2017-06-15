Экскаваторы-погрузчики ELAZ-BL — маленькие да удаленькие. В Елабуге наращивают производство дорожно-строительной техники

13:15, 15.06.2017 59 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Елабуге начал работу новый конвейер по производству экскаваторов-погрузчиков ELAZ-BL. В запуске принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Экскаваторы-погрузчики ELAZ-BL моделей 880 и 888, выпускаемые на площадях АО «ПО ЕлАЗ», предназначены для механизации землеройных и погрузочно-разгрузочных работ в промышленном, дорожном и гражданском строительстве, разработки карьеров в горнодобывающей промышленности, выполнения ремонтных работ в коммунальном хозяйстве и других отраслях экономики.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 15 июня
    Рассмешила фото 44. До полной автоматизации еще очень далеко...Без человеческого фактора ну-у-у никуда...
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    Анонимно 15 июня
    к полной автоматизации и не стремятся вроде
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    Анонимно 15 июня
    Мне, почему-то, кажется, что зря Вы стебетесь ) Техника специфическая. Так на многих других производствах делают.
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  • Анонимно 15 июня
    Максим, как всегда, не поскупился на фото) спасибо, интересно там виртуально побывать)
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  • Анонимно 15 июня
    не все рабочие в защитные очках
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  • Анонимно 15 июня
    50я фотка хорошая :)
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  • Анонимно 15 июня
    все довольные такие) молодцы!
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