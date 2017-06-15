Экскаваторы-погрузчики ELAZ-BL — маленькие да удаленькие. В Елабуге наращивают производство дорожно-строительной техники

Сегодня в Елабуге начал работу новый конвейер по производству экскаваторов-погрузчиков ELAZ-BL. В запуске принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Экскаваторы-погрузчики ELAZ-BL моделей 880 и 888, выпускаемые на площадях АО «ПО ЕлАЗ», предназначены для механизации землеройных и погрузочно-разгрузочных работ в промышленном, дорожном и гражданском строительстве, разработки карьеров в горнодобывающей промышленности, выполнения ремонтных работ в коммунальном хозяйстве и других отраслях экономики.
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