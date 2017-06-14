Магистраль Москва — Казань: 150 тысяч деревьев, переходы для животных и шумозащитные экраны

Сегодня в Казани состоялись публичные слушания, на которых обсуждали степень экологического воздействия при строительстве ВСМ Москва — Казань. Протяженность трассы в пределах республики составит 47,8 км, в Казани — 18,6 км. В том числе в пределах лесных массивов республики пройдет 8,8 км дороги, Казани — 4,4 км. Официальные лица заверили жителей, что выгод от строительства гораздо больше, чем ущерба.