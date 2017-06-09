На «ТАИФ-НК» запустили обновленные очистные сооружения

Цех локальной очистки промышленных сточных вод после масштабной реконструкции запустил президент Татарстана Рустам Минниханов. Цех будет очищать производственно-ливневые стоки со всех объектов ОАО «ТАИФ-НК», в том числе и те, которые будут поступать со строящегося Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Очистка доведена практически до абсолютной, поэтому воду на предприятии смогут использовать вновь. Это позволит в два раза снизить водопотребление предприятия, прекратить сбросы в водоемы и полностью исключить забор воды из реки Камы.