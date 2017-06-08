Закрытие «Белой сирени»: поздравление владыки Феофана, колокола в БКЗ и «приношение Рахманинову» от Дениса Мацуева

06:20, 08.06.2017 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Вчера в ГБКЗ им. С. Сайдашева завершился международный фестиваль им. Сергея Рахманинова «Белая сирень».

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