Ифтар в Старо-Татарской слободе: напутствия от муфтия, вечернее разговение и «смартфонно-камерная видеофиксация»

22:40, 07.06.2017 30 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня муфтий РТ Камиль Самигуллин пригласил на традиционный ифтар в Старо-Татарской слободе представителей СМИ. На вечернем разговении в священный месяц Рамадан побывал и фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07 июня
    веселые кадры. а эти сми приглашали или любой журналист мог прийти?
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  • Анонимно 08 июня
    Машины на первой фотке припаркованы неправильно
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  • Анонимно 08 июня
    обстановка далека от аскетизма, убранство какое, да с позолотой, мда.....
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  • Анонимно 08 июня
    И опять все без бород.
    Ай-яй. Так сунну не уважать
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    Анонимно 08 июня
    главное, что сам муфтий с бородой
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    Анонимно 08 июня
    это самая главня сунна?
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  • Анонимно 08 июня
    Ифтар в костюмах. Красиво.
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