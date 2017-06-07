Собор Казанской иконы Богоматери: растущие стены и митрополит Феофан в каске

12:04, 07.06.2017 13 9
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение»РТ Минтимер Шаймиев провел выездное совещание на месте воссоздания Собора Казанской иконы Божией Матери.

Строительные работы начались летом прошлого года, после того, как 21 июля состоялась церемония закладки камня и капсулы в основание этого воссоздаваемого по Указу Президента республики собора, с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, были обсуждены некоторые вопросы по теплоснабжению комплекса Казанского Богородицкого мужского монастыря, выполнению проектной документации, воссозданию уникального Пещерного храма и другие. Директор института археологии им.А.Х.Халикова Айрат Ситдиков отметил, что скоро начнутся археологические охранно-спасательные работы на местах будущих хозяйственных построек собора, если при раскопках найдутся уникальные исторические объекты, то нужно будет внести изменения в проект для того, чтобы их сохранить.

Строительные работы активно продолжались осенью и зимой. На сегодняшний день подрядной организацией «Евростройхолдинг+» выполнены работы по устройству всех 24-х колонн и 6 полуколонн, перекрытия клироса, стен тамбуров, сводов и куполов. В настоящее время ведётся устройство нижних сводов, кладочные работы по устройству несущих стен, также сетей водопровода и теплоснабжения, сообщается на сайте Государственного Советника Республики Татарстан.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 07 июня
    Погода шепчет)
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  • Анонимно 07 июня
    а когда планируют закончить все работы?
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  • Анонимно 07 июня
    Минтимеру Шариповичу кепки так идут) стильный, и моложе сразу выглядит)
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  • Анонимно 07 июня
    до чего досовещались, интересно
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  • Анонимно 07 июня
    Помоги Бог в таком благом деле, как возрождение монастыря!
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    Анонимно 08 июня
    Я думал благие дела в помощи неимущим и обездоленным...
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  • Анонимно 07 июня
    Владыка в каске забавно смотрится))
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  • Анонимно 07 июня
    он и без каски забавно смотрится
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  • Анонимно 07 июня
    блин а где фото строительства??? на каком все этапе? как все выглядит?
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