Путь к мусорным вершинам, «стекло-пластик-бумага» и птичье дежурство: что увидели журналисты на казанских свалках

В Казани идет рекультивация Самосыровской свалки, которая за время своего существования разрослась до внушительных объемов. С тем, как осуществляется эта работа, сегодня в ходе пресс-тура смогли ознакомиться казанские журналисты. Представители СМИ также посетили полигон «Восточный», куда с марта этого года свозятся отходы.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым