Путь к мусорным вершинам, «стекло-пластик-бумага» и птичье дежурство: что увидели журналисты на казанских свалках

В Казани идет рекультивация Самосыровской свалки, которая за время своего существования разрослась до внушительных объемов. С тем, как осуществляется эта работа, сегодня в ходе пресс-тура смогли ознакомиться казанские журналисты. Представители СМИ также посетили полигон «Восточный», куда с марта этого года свозятся отходы.