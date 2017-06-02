Подарки для юных пациентов и фото с хоккеистами: как воспитанники «Нефтехимика» посещали детскую больницу

В День защиты детей воспитанники хоккейного клуба «Нефтехимик» Павел Куликов, Богдан Якимов и Наиль Якупов посетили приемный покой детской городской больницы Нижнекамска. Ребята накупили подарков для детишек и просто пошли по этажам приемного покоя, знакомясь с маленькими пациентами и раздавая игрушки, подвижные и настольные игры, мячи, книжки и раскраски для самых маленьких. А дети взамен благодарили хоккеистов улыбками и хорошим настроением. И, конечно, не обошлось без совместных фотографий и селфи.
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