Подарки для юных пациентов и фото с хоккеистами: как воспитанники «Нефтехимика» посещали детскую больницу

07:00, 02.06.2017 48 15
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В День защиты детей воспитанники хоккейного клуба «Нефтехимик» Павел Куликов, Богдан Якимов и Наиль Якупов посетили приемный покой детской городской больницы Нижнекамска. Ребята накупили подарков для детишек и просто пошли по этажам приемного покоя, знакомясь с маленькими пациентами и раздавая игрушки, подвижные и настольные игры, мячи, книжки и раскраски для самых маленьких. А дети взамен благодарили хоккеистов улыбками и хорошим настроением. И, конечно, не обошлось без совместных фотографий и селфи.

комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 02 июня
    молодцы какие)
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    Анонимно 02 июня
    точно, детей порадовали, и родителей, и персонал, и сами радостные остались после такого доброго дела :)
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  • Анонимно 02 июня
    Красавчики!
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  • Анонимно 02 июня
    классно) дети довольные)
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    Анонимно 02 июня
    это главное.
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  • Анонимно 02 июня
    Приходите почаще!
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    Анонимно 02 июня
    вроде регулярно ходят куда-то, помогать стараются детям
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  • Анонимно 02 июня
    спонсоры - Детский мир? или это хоккеисты сами накупили, на свои деньги, подарки?
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  • Анонимно 02 июня
    на первом же фото стул сломанный по ходу
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  • Анонимно 02 июня
    Стильно выглядят в бейсболках)
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  • Анонимно 02 июня
    жаль, нас там не было, когда приходили!! мы бы тоже сфоткались
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    Анонимно 02 июня
    да, фотки на память было бы здорово сделать
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  • Анонимно 02 июня
    Столько подарков раздали!
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  • Анонимно 02 июня
    молодцы! низкий поклон организатором этой поездки
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  • Анонимно 02 июня
    Здоровья всем! И взрослым, и детям, и спортсменам нашим!
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