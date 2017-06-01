Углубить, налить воды и реабилитировать: что увидели казанские журналисты на дне озера Лебяжье

13:49, 01.06.2017 47 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Первый этап реабилитации экосистемы Лебяжьих озер, включающий в себя углубление дна до четырех метров и заполнение водой, планируется завершить к сентябрю 2017 года. С тем, как ведутся работы по проекту, смогли сегодня ознакомиться журналисты в ходе пресс-тура, организованного мэрией Казани.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 01 июня
    к сентябрю самое время, как раз начнется купальный сезон и летний отдых, пикники на природе 0_о
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  • Анонимно 01 июня
    Там такие дорогие шикарные дома строят чиновники , вот и решили для себя озеро почистить на бюджетные деньги. Почему всем желающим не выделяется участки в лесу. Рамиль.
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  • Анонимно 01 июня
    глобально им занялись
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  • Анонимно 01 июня
    Вам везде негатива надо напустить( разве только для чиновников это озеро? Мы что не сможем там отдыхать. Я частенько с семьей на Лебяжье выезжаю. Если сделают так как обещают, то низкий им поклон
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  • Анонимно 01 июня
    там полюбасу будет огороженная территория для випов....
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