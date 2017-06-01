Углубить, налить воды и реабилитировать: что увидели казанские журналисты на дне озера Лебяжье

Первый этап реабилитации экосистемы Лебяжьих озер, включающий в себя углубление дна до четырех метров и заполнение водой, планируется завершить к сентябрю 2017 года. С тем, как ведутся работы по проекту, смогли сегодня ознакомиться журналисты в ходе пресс-тура, организованного мэрией Казани.
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