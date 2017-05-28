«Зеленый марафон» в Горьковско-Ометьевском лесу: «Бегущие сердца», зарядка с Микки-Маусом и лужи не помеха

11:54, 28.05.2017 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парке "Горькинско-Ометьевский лес" в Казани прошел «Зеленый марафон». Помимо традиционного забега на дистанцию 4,2 км, участников и жителей города ожидала развлекательная программа, творческие выступления, интерактивные зоны.


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