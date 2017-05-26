«Умники и умницы»: как Юрий Вяземский проверял знания казанских школьников

Сегодня в школе № 179 Казани прошла IV республиканская игра «Умники и умницы». 32 школьника республики отвечали на вопросы по теме «История Свияжска и Болгара». Оценивал ответы ребят Юрий Вяземский – автор и бессменный ведущий телеолимпиады «Умники и умницы», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений.
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