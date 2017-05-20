Гейдар Джемаль. Его смыслы и знаки. Как в Казани вспоминали известного философа

Вечер под названием «Философские — и не только — беседы о наследии Гейдара Джемаля. Его смыслы и знаки», посвященный памяти известного общественного деятеля, председателя исламского комитета России, философа и политолога Гейдара Джемаля, прошел сегодня в Казани.

Сегодня в Казани состоялся вечер памяти известного философа, председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля. Во встрече приняли участие политолог и телеведущий, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко, сын Джемаля — журналист, политолог Орхан Джемаль, главный редактор журнала «Поистине» Руслан Айсин и другие.