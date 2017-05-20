Пита с говядиной, щербет с орешками и чай татарский сувенирный: в Казани прошел фестиваль кухонь «Россия — Исламский мир»

21:09, 20.05.2017 22 1
1/22
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанском парке им.Горького прошел фестиваль кухонь «Россия — Исламский мир». Мероприятие проводилось в рамках IX Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017». Гостей парка угощали блюдами татарской, узбекской, турецкой, арабской и других кухонь. Кроме того, в рамках фестиваля гости смогут провести время в интерактивном формате.

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи