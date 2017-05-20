Пита с говядиной, щербет с орешками и чай татарский сувенирный: в Казани прошел фестиваль кухонь «Россия — Исламский мир»

Сегодня в казанском парке им.Горького прошел фестиваль кухонь «Россия — Исламский мир». Мероприятие проводилось в рамках IX Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017». Гостей парка угощали блюдами татарской, узбекской, турецкой, арабской и других кухонь. Кроме того, в рамках фестиваля гости смогут провести время в интерактивном формате.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии