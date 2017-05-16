«Киби» от «Моторики» для Гульназ Насибуллиной распечатали на 3D-принтере

Сегодня студентка набережночелнинского филиала КФУ Гульназ Насибуллина обрела искусственную руку — девушке установили тяговый протез кисти «Киби», разработанный компанией «Моторика». Год назад Гульназ во время подработки на хлебозаводе расплющило руку штамповочной машиной. Сегодня специалист компании Данил Емелин, приехавший из Москвы, «распечатал» протез на 3D-принтере в Казани и установил девушке. Как это происходило — в видеорепортаже «Реального времени».