Мотоамазонки из WindRose рекомендуют: смотри в зеркала, включай поворотник, избегай резких маневров

18:39, 13.05.2017 39 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня возле центра семьи «Казан» прошла Всероссийская акция «Внимание, мотоциклист!». Ее с 2009 года проводит казанское женское мотосообщество WindRose при поддержке ГИБДД РТ. Участникам акции предлагали получить наклейки с надписью «Смотри в зеркала», ознакомиться с оснащением мотоциклов скорой помощи, увидеть работу сотрудников мотобатальона ДПС ГИБДД МВД по РТ.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 мая
    Я в юности каталась на мотоцикле, здорово было. Но теперь я вроде постарела,смотрю на людей с мотоциклами как на камикадзе
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