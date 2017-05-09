День Победы в Казани: цветы к Вечному огню, минута молчания и поднятие флага ВМФ

11:17, 09.05.2017 57 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню колоннады в казанском парке Победы.

После возложения венка и цветов к Вечному огню присутствующие почтили память павших в годы войны минутой молчания. Затем Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к монументу Матерям и вдовам погибших солдат.

Возле рубки подводной лодки К-403 «Казань» участников церемонии встретили ветераны Военно-морского флота и кадеты казанской школы №78. Был поднят флаг ВМФ.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 09 мая
    С праздником!
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  • Анонимно 09 мая
    бордовая форма очень симпатичная
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  • Анонимно 09 мая
    Детки смешные :-)
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  • Анонимно 09 мая
    оригинально придумали со светло-бежевыми толстовками
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  • Анонимно 09 мая
    Что это, шпага? Очень устрашающе выглядит! Страшнее, чем ружья
    Ответить
  • Анонимно 09 мая
    во сколько салют будет?
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  • Анонимно 09 мая
    Где же солнышко?(
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  • Анонимно 09 мая
    солдатики одного роста
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