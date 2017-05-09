День Победы в Казани: цветы к Вечному огню, минута молчания и поднятие флага ВМФ

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню колоннады в казанском парке Победы.
После возложения венка и цветов к Вечному огню присутствующие почтили память павших в годы войны минутой молчания. Затем Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к монументу Матерям и вдовам погибших солдат.
Возле рубки подводной лодки К-403 «Казань» участников церемонии встретили ветераны Военно-морского флота и кадеты казанской школы №78. Был поднят флаг ВМФ.
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