Автоистория на марше: любители автомобильного ретро отправились в «победный» поход по Татарстану

10:59, 08.05.2017 39 9
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня из Казани стартовал автопробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция стала уже традиционной. Организует ее клуб любителей исторической техники «Авторетроклуб-21 Волга». Около 30 старинных автомобилей проедут от Казани, через Апастово, Буинск до Агрыза.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 08 мая
    Каждый год жду эту акцию!
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    Анонимно 08 мая
    вы участник или зритель?
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    Анонимно 08 мая
    Я бот
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  • Анонимно 08 мая
    эти усы великолепны. и к ретро-машинам идут :)
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  • Анонимно 08 мая
    Молодцы!
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  • Анонимно 08 мая
    а почему 71-й годовщины? Они с того года еще не все объехали?
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  • Анонимно 08 мая
    Красивая автоистория)
    Ответить
  • Анонимно 08 мая
    без наклеек лучше
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  • Анонимно 08 мая
    А снимки, собственно, машин где можно посмотреть?
    Ответить
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