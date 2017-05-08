Автоистория на марше: любители автомобильного ретро отправились в «победный» поход по Татарстану

Сегодня из Казани стартовал автопробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция стала уже традиционной. Организует ее клуб любителей исторической техники «Авторетроклуб-21 Волга». Около 30 старинных автомобилей проедут от Казани, через Апастово, Буинск до Агрыза.
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