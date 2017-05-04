«Нам жить и помнить»: в Институте истории представили новое издание о Татарстане в годы Великой Отечественной

Сегодня в Институте истории имени Марджани представили книгу «Нам жить и помнить. Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)». Авторы монографии: А.Ш. Кабирова, Е.Г. Кривоножкина, А.С. Бушуев.
Авторы представляют читателю возможность не только узнать новую информацию, но и почувствовать атмосферу той эпохи через архивные документы, мемуары ветеранов, фотографии, плакаты, стихи военных лет.
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