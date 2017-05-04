«Нам жить и помнить»: в Институте истории представили новое издание о Татарстане в годы Великой Отечественной

14:34, 04.05.2017 24 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Институте истории имени Марджани представили книгу «Нам жить и помнить. Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)». Авторы монографии: А.Ш. Кабирова, Е.Г. Кривоножкина, А.С. Бушуев.

Авторы представляют читателю возможность не только узнать новую информацию, но и почувствовать атмосферу той эпохи через архивные документы, мемуары ветеранов, фотографии, плакаты, стихи военных лет.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 04 мая
    Люблю такие книги
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  • Анонимно 04 мая
    Красиво оформили издание!
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  • Анонимно 04 мая
    чей это бюст на втором фото?
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    Анонимно 04 мая
    Марджани наверно
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    Анонимно 04 мая
    Шигабутдина Марджани
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  • Анонимно 04 мая
    Не особо много людей пришло на презентацию
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  • Анонимно 04 мая
    есть ли в книге упоминание о тех, кто сгинул в трудовой армии на Урале?
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  • Анонимно 04 мая
    Поздравляю авторов! Очень нужная книга в наше время, молодёжь интересуется, даже очень историей
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