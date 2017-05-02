День памяти на Ново-Татарском кладбище: муфтии России помолились за татарских богословов

13:32, 02.05.2017 34 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани на Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников. В месте, где покоятся более полусотни татарских религиозных деятелей, просветителей и ученых, почтить их память собрались представители мусульманского духовенства и татарской интеллигенции, органов власти, депутаты, родственники, студенты, шакирды, журналисты, в том числе муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, муфтий города Москвы и председатель ДУМ Чувашской Республики Альбир Крганов. Все они во главе с муфтием РТ прочли дуа у могил Миркасыма Усманова, Туфана Миннуллина, Шигабуддина Марджани, Галимджана Баруди, Закарии Минвалеева, Габдулхака Саматова, Ахматзакит Сафиуллина и др.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 02 мая
    Вечная память просветителям наших умов и сердец!
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  • Анонимно 02 мая
    рэхмет за Ваши святые молитвы
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  • Анонимно 02 мая
    Как они разрешили их снимать во время молитвы? Это ведь такое сокровенное действо
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    Анонимно 02 мая
    Иной раз понятийный винегрет в головах людей религиозных вызывает легкий диссонанс.
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  • Анонимно 02 мая
    в связи с чем этот день памяти прошел именно сегодня?
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  • Анонимно 02 мая
    Не так-то много людей пришло почтить память
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  • Анонимно 02 мая
    Очень правильное, богоугодное дело...
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  • Анонимно 03 мая
    Молодцы!
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