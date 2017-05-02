День памяти на Ново-Татарском кладбище: муфтии России помолились за татарских богословов

Сегодня в Казани на Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников. В месте, где покоятся более полусотни татарских религиозных деятелей, просветителей и ученых, почтить их память собрались представители мусульманского духовенства и татарской интеллигенции, органов власти, депутаты, родственники, студенты, шакирды, журналисты, в том числе муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, муфтий города Москвы и председатель ДУМ Чувашской Республики Альбир Крганов. Все они во главе с муфтием РТ прочли дуа у могил Миркасыма Усманова, Туфана Миннуллина, Шигабуддина Марджани, Галимджана Баруди, Закарии Минвалеева, Габдулхака Саматова, Ахматзакит Сафиуллина и др.