День памяти на Ново-Татарском кладбище: муфтии России помолились за татарских богословов

Сегодня в Казани на Ново-Татарском кладбище прошел традиционный День памяти наставников. В месте, где покоятся более полусотни татарских религиозных деятелей, просветителей и ученых, почтить их память собрались представители мусульманского духовенства и татарской интеллигенции, органов власти, депутаты, родственники, студенты, шакирды, журналисты, в том числе муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, муфтий города Москвы и председатель ДУМ Чувашской Республики Альбир Крганов. Все они во главе с муфтием РТ прочли дуа у могил Миркасыма Усманова, Туфана Миннуллина, Шигабуддина Марджани, Галимджана Баруди, Закарии Минвалеева, Габдулхака Саматова, Ахматзакит Сафиуллина и др.
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