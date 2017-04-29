Супергерои на сцене «Ак Барса»: как в Казани выбирали самые красивые мускулы

Сегодня в Казани, в молодежном центре «Ак Барс» прошел гран-при по бодибилдингу и фитнесу «Казань-2017». В мероприятии приняли участие сильнейшие спортсмены из Татарстана и других регионов России. Специальными гостями соревнований стали двукратная абсолютная чемпионка России в категории Fitness-bikini Елизавета Мукминова и двукратный абсолютный чемпион России в категории Men's physique, победитель Arnold classic Дмитрий Селиверстов.
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