​Маэстро в компании мэра и жницы. В Казани открылась фотовыставка о Раймонде Паулсе

Сегодня в Казани, в музее Константина Васильева открылась фотовыставка «Встреча с маэстро Раймондом Паулсом». На открытии побывали делегация Риги во главе с мэром латвийской столицы Нилом Ушаковым, замглавы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.



В экспозиции отображены разные моменты жизни композитора – маэстро за фортепьяно, с аккордеоном, на сцене, в первой студии Латвийского радио и в Латвийском Национальном театре, а также фотоснимки Моники Педерсен, внучки маэстро, сделанные во время рабочих будней.