​Маэстро в компании мэра и жницы. В Казани открылась фотовыставка о Раймонде Паулсе

20:29, 27.04.2017 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани, в музее Константина Васильева открылась фотовыставка «Встреча с маэстро Раймондом Паулсом». На открытии побывали делегация Риги во главе с мэром латвийской столицы Нилом Ушаковым, замглавы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.

В экспозиции отображены разные моменты жизни композитора – маэстро за фортепьяно, с аккордеоном, на сцене, в первой студии Латвийского радио и в Латвийском Национальном театре, а также фотоснимки Моники Педерсен, внучки маэстро, сделанные во время рабочих будней.

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