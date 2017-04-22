17-е «Созвездие» и галактика новых «звездочек». В «Пирамиде» прошел гала-концерт республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства

21:09, 22.04.2017 45 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня гала-концертом в КРК «Пирамида» завершился 17-й республиканский молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». В этом году количество поданных заявок побило прошлогодний рекорд на 20 процентов: на зональных этапах себя проявили более 21 тысячи ребят.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Современные дети все чаще хотят быть звездами...
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