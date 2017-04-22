17-е «Созвездие» и галактика новых «звездочек». В «Пирамиде» прошел гала-концерт республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства

Сегодня гала-концертом в КРК «Пирамида» завершился 17-й республиканский молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». В этом году количество поданных заявок побило прошлогодний рекорд на 20 процентов: на зональных этапах себя проявили более 21 тысячи ребят.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии