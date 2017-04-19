Министр МЧС проверил промышленную безопасность «Казаньоргсинтеза»

09:21, 19.04.2017 14
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Состояние промышленной безопасности производственных объектов ПАО «Казаньоргсинтеза» оценил министр МЧС России Владимир Пучков в ходе визита в Казань. Глава МЧС России вместе с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным осмотрел печь пиролиза завода этилена, ознакомился с технологическими процессами предприятия.

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