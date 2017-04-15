​Как закрывался «бронзовый сезон»: медали — хоккеистам, призы — болельщикам, фотосессия в раздевалке «Ак Барса» — счастливчикам

Сегодня хоккейный клуб «Ак Барс» в торжественной обстановке закрыл сезон 2016/2017. Пришедшие в «Татнефть-Арену» болельщики смогли пообщаться с хоккеистами в неформальной обстановке, получить автограф, сфотографироваться с игроками. А победители спецконкурса получили возможность побывать в раздевалке главной команды клуба.
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