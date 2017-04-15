​Как закрывался «бронзовый сезон»: медали — хоккеистам, призы — болельщикам, фотосессия в раздевалке «Ак Барса» — счастливчикам

17:47, 15.04.2017 65 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня хоккейный клуб «Ак Барс» в торжественной обстановке закрыл сезон 2016/2017. Пришедшие в «Татнефть-Арену» болельщики смогли пообщаться с хоккеистами в неформальной обстановке, получить автограф, сфотографироваться с игроками. А победители спецконкурса получили возможность побывать в раздевалке главной команды клуба.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    "Ак барс" мы тебя любим,верим . Спасибо за этот сезон.Победы еще будут.
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  • Анонимно 15 апр
    Грустно. А когда то мы два года подряд были лучшими....
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    Анонимно 15 апр
    Грустно болелам Новокузнецка, а нам радоваться надо, что такая крутая команда есть у нас.
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