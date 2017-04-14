Бег, ходьба и велоспорт: развитие массовых видов спорта на открытом воздухе обсудили в Казани

Сегодня на территории архитектурно-образовательного пространства BFFT.space КГАСУ прошел круглый стол по вопросам развития инфраструктуры массовых видов спорта, практикуемых на природно-рекреационных территориях Казани. Организаторами обсуждения выступили региональная общественная организация «Велосипедный клуб "Негонки"» и Всемирный форум татарской молодежи. Виды спорта рассматриваемые для развития: лыжный спорт, велоспорт, роллерный спорт, бег, спортивная ходьба, нордическая ходьба, спортивное ориентирование, триатлон, плавание на открытой воде.
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