Бег, ходьба и велоспорт: развитие массовых видов спорта на открытом воздухе обсудили в Казани

20:42, 14.04.2017 38 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории архитектурно-образовательного пространства BFFT.space КГАСУ прошел круглый стол по вопросам развития инфраструктуры массовых видов спорта, практикуемых на природно-рекреационных территориях Казани. Организаторами обсуждения выступили региональная общественная организация «Велосипедный клуб "Негонки"» и Всемирный форум татарской молодежи. Виды спорта рассматриваемые для развития: лыжный спорт, велоспорт, роллерный спорт, бег, спортивная ходьба, нордическая ходьба, спортивное ориентирование, триатлон, плавание на открытой воде.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Здорово!
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  • Анонимно 15 апр
    А почему такие хмурые, печальные и уставшие лица у абсолютного большинства мужчин?
    Ответить
    Анонимно 15 апр
    Неинтересно?
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    Анонимно 16 апр
    Убегались
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