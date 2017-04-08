Не для слабонервных. На татами во дворце единоборств вышли юные каратисты и каратистки

16:50, 08.04.2017 29 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском дворце единоборств «Ак Барс» открылся Кубок «Ак Барс» по каратэ WKF. Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации каратэ WKF Федерацией каратэ РТ при поддержке минспорта Татарстана и филиала РСБИ по РТ и проходят в шести возрастных категориях – начиная с 8 лет.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    гордость берет за деток!
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    Анонимно 10 апр
    +++
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  • Анонимно 10 апр
    не для девочек этот вид спорта
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  • Анонимно 10 апр
    молодцы ребята
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  • Анонимно 10 апр
    спасибо за фотки, себя увидели))
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