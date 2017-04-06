«Мой белый калфак»: телемост на театральной сцене и природа национального

Сегодня в театре им. Г.Камала прошел пресс-показ спектакля «Мой белый калфак» по пьесе классика татарской поэзии и драматургии Ильдара Юзеева. Спектакль поставлен в жанре ток-шоу, за основу постановки взята модель телемостов восьмидесятых годов, в частности, между США и Советским Союзом. По ту и эту сторону экрана встречаются американские и советские татары.
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