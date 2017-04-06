«Мой белый калфак»: телемост на театральной сцене и природа национального

15:28, 06.04.2017 38 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в театре им. Г.Камала прошел пресс-показ спектакля «Мой белый калфак» по пьесе классика татарской поэзии и драматургии Ильдара Юзеева. Спектакль поставлен в жанре ток-шоу, за основу постановки взята модель телемостов восьмидесятых годов, в частности, между США и Советским Союзом. По ту и эту сторону экрана встречаются американские и советские татары.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    модный нынче жанр
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  • Анонимно 06 апр
    почему люди в зале с закрытыми глазами?
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  • Анонимно 06 апр
    шпильки с носки - интересное сочетание))
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    Анонимно 06 апр
    Ляйсан косила под гримершу конца 80-х)
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    Анонимно 06 апр
    Ляйсан прекрасна )
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