Визит Рустама Минниханова в Нижнекамск: модернизированные очистные сооружения и итоги года гиганта нефтехимии

11:41, 05.04.2017 84 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» официально запустил в работу объекты биологических очистных сооружений (БОС), где в 2016 году был реализован первый этап реконструкции и модернизации природоохранного объекта. Объект инфраструктуры продемонстрировали президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Позже глава республики принял участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    как много фотографий
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  • Анонимно 05 апр
    Поздравляю! Большое событие
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  • Анонимно 05 апр
    полный зал, прямо ни одного свободного кресла
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  • Анонимно 05 апр
    Спасибо за заботу о нашем здоровье!
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  • Анонимно 05 апр
    молодцы ребята
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  • Анонимно 05 апр
    крутые сооружения
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    Анонимно 05 апр
    я бы там полазил :)
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  • Анонимно 05 апр
    весна на улице!
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  • Анонимно 05 апр
    Мощно! Дай бог процветания НКНХ - это основа нашей экономики
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  • Анонимно 05 апр
    Знали бы вы, как тяжело дышать в городе.
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