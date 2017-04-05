Визит Рустама Минниханова в Нижнекамск: модернизированные очистные сооружения и итоги года гиганта нефтехимии

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» официально запустил в работу объекты биологических очистных сооружений (БОС), где в 2016 году был реализован первый этап реконструкции и модернизации природоохранного объекта. Объект инфраструктуры продемонстрировали президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Позже глава республики принял участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии