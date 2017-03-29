Спектакль на улице, в фойе и гримерке: как в Камаловском театре «сердца будили»

16:17, 29.03.2017 52 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в театре им.Камала состоялся пресс-показ театрального путешествия "Будить сердца людей...". Масштабный проект "Будить сердца людей...", в котором занята большая часть труппы, был задуман к 110-летней годовщине татарского театра. Авторы идеи - Фарид Бикчантаев и Нияз Игламов, автор текста - Рузаль Мухаметшин, режиссер - Ильгиз Зайниев. Впервые в репертуар театра было включено произведение, исполняемое не на сцене, а в различных театральных локациях, куда обычно не ступает нога зрителя.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 марта
    интересная идея
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  • Анонимно 29 марта
    Когда можно будет ещё увидеть сие?
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  • Анонимно 29 марта
    51 фотка очень крутая...никогда не думала о том как видит зрителя актер
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