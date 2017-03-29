Спектакль на улице, в фойе и гримерке: как в Камаловском театре «сердца будили»

Сегодня в театре им.Камала состоялся пресс-показ театрального путешествия "Будить сердца людей...". Масштабный проект "Будить сердца людей...", в котором занята большая часть труппы, был задуман к 110-летней годовщине татарского театра. Авторы идеи - Фарид Бикчантаев и Нияз Игламов, автор текста - Рузаль Мухаметшин, режиссер - Ильгиз Зайниев. Впервые в репертуар театра было включено произведение, исполняемое не на сцене, а в различных театральных локациях, куда обычно не ступает нога зрителя.
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