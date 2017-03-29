TIAF на Казанской ярмарке: шины, автоузлы и born to vroom vroom

15:35, 29.03.2017 66 3
1/66
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ВЦ «Казанская ярмарка» начал работу III Международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков, вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (AEБ) Франк Шауфф, президент ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мор, представители ведущих зарубежных автокомпаний.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 марта
    как много деловых мужчин!
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Концентрация стиля
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    полу-пустые холлы, людей почти нет...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи