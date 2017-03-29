TIAF на Казанской ярмарке: шины, автоузлы и born to vroom vroom

Сегодня в ВЦ «Казанская ярмарка» начал работу III Международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков, вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (AEБ) Франк Шауфф, президент ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мор, представители ведущих зарубежных автокомпаний.
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