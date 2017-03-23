Диалог двух партий: как российские единороссы и китайские коммунисты встретились на форуме в Казани

18:25, 23.03.2017 59 2
1/59
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанской Ратуше состоялся VI межпартийный Диалог "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая". Стороны обсудили новые пути партийного строительства, внедрение новых форм партийной работы и дальнейшей демократизации общественно-политической жизни на всех уровнях.

Напомним, делегация Центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с руководителем Международного отдела ЦК КПК господином Сун Тао прибыла в Татарстан для участия в шестом раунде межпартийного диалога партии "Единая Россия" и Коммунистической партии Китая 22-23 марта в Казани.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 24 марта
    Сейчас не диалогами а-ля есть ли жизнь на Марсе, или нет ее там, надо заниматься - с банкетами за бюджетные деньги, а конкретной работой: устранением коррупции и повышением уровня жизни населения. В 2016 г. количество бедных увеличилось с 14 до 23 млн., а это уже 15% населения! Мэнге Тау.

    Ответить
  • Анонимно 24 марта
    Это IT парк
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи