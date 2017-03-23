Диалог двух партий: как российские единороссы и китайские коммунисты встретились на форуме в Казани

Сегодня в Казанской Ратуше состоялся VI межпартийный Диалог "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая". Стороны обсудили новые пути партийного строительства, внедрение новых форм партийной работы и дальнейшей демократизации общественно-политической жизни на всех уровнях.
Напомним, делегация Центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с руководителем Международного отдела ЦК КПК господином Сун Тао прибыла в Татарстан для участия в шестом раунде межпартийного диалога партии "Единая Россия" и Коммунистической партии Китая 22-23 марта в Казани.
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