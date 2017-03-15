Непростая реабилитация: как «Ак Барс» «извинялся» перед тренером за «подарок» ко дню рождения

Сегодня казанский «Ак Барс» в домашнем матче обыграл омский «Авангард» в рамках 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе казанцев на десятой минуте отличился капитан команды Александр Свитов, а после этого на 18-й минуте заброшенной шайбой отметился Андрей Попов.

Напомним, что два дня назад, в день рождения Зинэтулы Билялетдинова, «Ак Барс» уступил «Авангарду» на своем льду в третьем матче полуфинала.



После сегодняшней игры счет в серии стал 3:1 в пользу «Ак Барса».