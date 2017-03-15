Непростая реабилитация: как «Ак Барс» «извинялся» перед тренером за «подарок» ко дню рождения

21:34, 15.03.2017 50 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанский «Ак Барс» в домашнем матче обыграл омский «Авангард» в рамках 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе казанцев на десятой минуте отличился капитан команды Александр Свитов, а после этого на 18-й минуте заброшенной шайбой отметился Андрей Попов.

Напомним, что два дня назад, в день рождения Зинэтулы Билялетдинова, «Ак Барс» уступил «Авангарду» на своем льду в третьем матче полуфинала.

После сегодняшней игры счет в серии стал 3:1 в пользу «Ак Барса».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    А можно Макса к воротам почаще? Ну это интереснее, чем у других казанских.. Он говорил, что его прогнали оттуда... Почему?....
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