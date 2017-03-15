Куклы, эскизы и декорации: «кухня» спектакля на выставке театральных художников

Сегодня в выставочном зале музея им. А.Н. Мазитова открылась выставка театральных художников Республики Татарстан. Мероприятие проходит в рамках празднования 110-летия Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала.
На выставке представлены эскизы к постановкам, театральные декорации и подлинные костюмы самых известных спектаклей театра им. Г. Камала, театра им. К.Тинчурина, театра оперы им. М. Джалиля, а также региональных театров Нижнекамска, Набережных Челнов, Мензелинска и Альметьевска.
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