Куклы, эскизы и декорации: «кухня» спектакля на выставке театральных художников

17:46, 15.03.2017 44 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном зале музея им. А.Н. Мазитова открылась выставка театральных художников Республики Татарстан. Мероприятие проходит в рамках празднования 110-летия Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала.

На выставке представлены эскизы к постановкам, театральные декорации и подлинные костюмы самых известных спектаклей театра им. Г. Камала, театра им. К.Тинчурина, театра оперы им. М. Джалиля, а также региональных театров Нижнекамска, Набережных Челнов, Мензелинска и Альметьевска.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    Хороший материал, спасибо)
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  • Анонимно 16 марта
    А где это зал имени Мазитова?
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