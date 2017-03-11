Всероссийский сход предпринимателей татарских сел: Эльмира Зарипова оценила плетеную сумку, а Рустам Минниханов – халяльные консервы

Сегодня в ГТРК «Корстон» состоялось пленарное заседание VI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В нем приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, председатель исполкома «Всемирного конгресса татар» Ринат Закиров, председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров, более 700 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и личных подворий из 41 региона России, а также гости из Китая и Казахстана.
До начала заседания Рустам Минниханов ознакомился с выставкой-ярмаркой, организованной татарскими сельхозтоваропроизводителями. В частности, были представлены различные виды халяльной продукции, мясные и молочные изделия, товары народных и художественных промыслов.
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