Очередной пикет «погорельцев» ТФБ. «Не в деньгах счастье»?

15:06, 11.03.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 56 3
1/56
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня клиенты лопнувшего банка ТФБ вышли на очередной пикет около парка Петрова.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 марта
    Ну вариант был про вариант. ТОесть настолько страшно быть директором?....
    Ответить
  • Анонимно 11 марта
    Вот так вот директором? Мы приехали не из Казании
    Ответить
  • Анонимно 11 марта
    7ое фото.. вы пройдите....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи