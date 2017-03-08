​Женский портрет в казанском интерьере: лучшие фото «Реального времени» к 8 Марта

В Казани - самые красивые женщины. Тем, кто не согласен с этим утверждением, предлагаем посмотреть нашу праздничную фотогалерею. Причем на снимках «Реального времени» не только казанские представительницы прекрасного пола, но и очаровательные гостьи, побывавшие в нашем городе.



Фото Марии Горожаниновой, Михаила Козловского, Максима Платонова, Дмитрия Резнова, Олега Тихонова