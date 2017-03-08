​Женский портрет в казанском интерьере: лучшие фото «Реального времени» к 8 Марта

07:00, 08.03.2017 134 23
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В Казани - самые красивые женщины. Тем, кто не согласен с этим утверждением, предлагаем посмотреть нашу праздничную фотогалерею. Причем на снимках «Реального времени» не только казанские представительницы прекрасного пола, но и очаровательные гостьи, побывавшие в нашем городе.

Фото Марии Горожаниновой, Михаила Козловского, Максима Платонова, Дмитрия Резнова, Олега Тихонова

комментарии 23

комментарии

  • Анонимно 08 марта
    Да уж...
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    Анонимно 08 марта
    что "да уж"?
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  • Анонимно 08 марта
    я согласен!!! @}->--
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  • Анонимно 08 марта
    (\__/)
    (='.'=)
    (")_(")
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  • Анонимно 08 марта
    Талие очень идут распущенные волосы :)
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  • Анонимно 08 марта
    Олеся самая красивая!
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  • Анонимно 08 марта
    первое фото - ангел и дьявол, ангел смотрит в мир, демон - любуется собой
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    Анонимно 08 марта
    странное у кого-то воображение)) видимо, всё из-за кудряшек, а ниче что Олеся рыжая?) хм
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  • Анонимно 08 марта
    отличная подборка!
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  • Анонимно 08 марта
    наши красавицы
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    Анонимно 09 марта
    особенно номер 93
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  • Анонимно 08 марта
    все очень разные, но в любом возрасте женщины по-своему привлекательны
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  • Анонимно 08 марта
    Видимо, понятие красоты сегодня таковое.

    Интересно, на каком фото показана та самая красота?
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    Анонимно 08 марта
    "та самая" - это какая? красота - понятие субъективное. а женщины на фото каждая хороша, особенно глаза - глаза зеркало души
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  • Анонимно 08 марта
    очень важны прически и макияж. даже больше, чем одежда.
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  • Анонимно 08 марта
    а я вот так умею)) с праздником, дорогие женщины! =)
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    Анонимно 08 марта
    А где евро?
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    Анонимно 09 марта
    еврики не по карману
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  • Анонимно 08 марта
    с непроизвольной улыбкой пролистала все фотки, у вас чудесный вкус, составители! видите настоящую красоту! у нас и правда самые красивые женщины, и одеваются все стильно!
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  • Анонимно 08 марта
    Классная подборка! Много знакомых лиц, посмотрела с большим удовольствием!
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  • Анонимно 08 марта
    Самая естественная красота у Чулпан Хаматовой.
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  • Анонимно 09 марта
    Спасибо, что не под шаблоны!
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  • Анонимно 09 марта
    Номер 81 один, вообще мисс вселенная
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