​Женский портрет в казанском интерьере: лучшие фото «Реального времени» к 8 Марта

В Казани - самые красивые женщины. Тем, кто не согласен с этим утверждением, предлагаем посмотреть нашу праздничную фотогалерею. Причем на снимках «Реального времени» не только казанские представительницы прекрасного пола, но и очаровательные гостьи, побывавшие в нашем городе.
Фото Марии Горожаниновой, Михаила Козловского, Максима Платонова, Дмитрия Резнова, Олега Тихонова
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
(='.'=)
(")_(")
Интересно, на каком фото показана та самая красота?
......$$$___$$$.........
.....$$$$$$$$$$$.....
......$$$$$$$$$$......
.........$$$$$$$..........
.............$$$...............
...............$..................
...............I...................
...............I...................
...............I...................
..............()..................
..........()""().................
..........( ö, ).................
.........(,,) .)..................
..........(,,),)..................