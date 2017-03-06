От Кремля до Пушкина, 18. Вкладчики ТФБ попросили помощи у Минтимера Шаймиева и вновь вернулись в штаб

Сегодня вкладчики татарстанских банков, у которых была отозвана лицензия, передали петицию госсоветнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Сам Минтимер Шаймиев не смог встретиться с вкладчиками Татфондбанка и «ИнтехБанка», вместо него встречу провел руководитель секретариата госсоветника Олег Глебов. После этого вкладчики отправились в Торгово-промышленную палату РТ, где с 4 марта работает штаб по урегулированию ситуации вокруг ТФБ.