От Кремля до Пушкина, 18. Вкладчики ТФБ попросили помощи у Минтимера Шаймиева и вновь вернулись в штаб

15:53, 06.03.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня вкладчики татарстанских банков, у которых была отозвана лицензия, передали петицию госсоветнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Сам Минтимер Шаймиев не смог встретиться с вкладчиками Татфондбанка и «ИнтехБанка», вместо него встречу провел руководитель секретариата госсоветника Олег Глебов. После этого вкладчики отправились в Торгово-промышленную палату РТ, где с 4 марта работает штаб по урегулированию ситуации вокруг ТФБ.

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