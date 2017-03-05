На брусьях, на бревне и в прыжке: в Казани завершился чемпионат РФ по спортивной гимнастике

Сегодня в Казани завершился чемпионат России по спортивной гимнастике, ставший отборочным на чемпионат мира, который состоится в Канаде с 26 сентября по 9 октября, а также первым этапом отбора на чемпионат Европы, который пройдет с 15 по 23 апреля в Румынии.

В упражнении на брусьях первенствовал Никита Нагорный, на перекладине сильнейшим стал Давид Белвский, а в опорном прыжке победу одержал Дмитрий Ланкин. Среди женщин на бревне победу разделили Седа Тутхалян и Виктория Трыкина, а в вольных упражнениях не было равных Лилии Ахаимовой.

