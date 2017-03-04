Дронрейсинг в Казани: непростые чекпойнты, очки виртуальной реальности и миниатюрные летающие «спортсмены»

Сегодня во дворце единоборств «Ак Барс» прошли гонки коптеров – соревнования, где пилоты соревнуются в мастерстве управления моделями. В таких гонках главная цель — максимально точно пройти трассу с препятствиями за минимально возможное время. Гонки дронов сейчас проходят с помощью FPV (first person view) системам, т.е. пилот управляет дроном, наблюдая за полетом через камеры. Так создается ощущение, что пилот находится в кабине коптера.