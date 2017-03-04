Дронрейсинг в Казани: непростые чекпойнты, очки виртуальной реальности и миниатюрные летающие «спортсмены»

Сегодня во дворце единоборств «Ак Барс» прошли гонки коптеров – соревнования, где пилоты соревнуются в мастерстве управления моделями. В таких гонках главная цель — максимально точно пройти трассу с препятствиями за минимально возможное время. Гонки дронов сейчас проходят с помощью FPV (first person view) системам, т.е. пилот управляет дроном, наблюдая за полетом через камеры. Так создается ощущение, что пилот находится в кабине коптера.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии