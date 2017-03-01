Федеральный подарок: полсотни новеньких школьных автобусов отправились от Госсовета к «месту приписки»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых школьных автобусов главам муниципальных районов республики. Автобусы для перевозки детей (11 штук марки Ford Transit и 40 - «ГАЗ-322121) получены по федеральной программе. Они отправятся в 26 муниципальных районов республики.
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