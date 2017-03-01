Федеральный подарок: полсотни новеньких школьных автобусов отправились от Госсовета к «месту приписки»

12:11, 01.03.2017 23 14
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от новых школьных автобусов главам муниципальных районов республики. Автобусы для перевозки детей (11 штук марки Ford Transit и 40 - «ГАЗ-322121) получены по федеральной программе. Они отправятся в 26 муниципальных районов республики.

комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    сделал подарок детям в свой день рождения)
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    Анонимно 01 марта
    Приятное совпадение :-)
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  • Анонимно 01 марта
    на татарском "внимание! дети на дорогах!" прямо как стих звучит :)
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  • Анонимно 01 марта
    что лучше - форд или газ?
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    Анонимно 01 марта
    дешевле газ, комфортнее форд
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  • Анонимно 01 марта
    машинки-красавицы)
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  • Анонимно 01 марта
    Бик зур рэхмэт, Рустам Нургалиевич!
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  • Анонимно 01 марта
    фотограф красивые ракурсы поймал)
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  • Анонимно 01 марта
    что это за белые решетки, которые из задних окон виднеются?
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  • Анонимно 01 марта
    детки смешные) почему в кроссовках?)
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  • Анонимно 01 марта
    Интересно, надолго их хватит с нашими дорогами?
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  • Анонимно 01 марта
    погода хорошая)
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  • Анонимно 01 марта
    американцы - дураки - у них такие большие автобусы... и сзади опускается шлагбаум АЖ! И ВСЕ ТУПО СТОЯТ если остановился желтый....
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  • Анонимно 03 марта
    Ой как много подарили.
    Отобрали 350 миллиардов руб республиканских денег и подарили 11 автобусов на миллион руб.
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