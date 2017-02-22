«Магазин» на камаловской сцене: в Казани завершились гастроли Альметьевского театра

21:09, 22.02.2017 32 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на сцене ТГАТ им. Г. Камала последней премьерой - спектаклем «Магазин» Олжаса Жанайдарова завершились в Казани гастроли Альметьевского государственного татарского драматического театра.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 февр
    Круто альметьевцев встретила Казань - ни словечка, одни фото)
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  • Анонимно 27 февр
    Мощный спектакль
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