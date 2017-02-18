20 тысяч на лыжне. Как в Юдино проходила Всероссийская гонка

15:59, 18.02.2017 36 15
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошла традиционная «Лыжня России-2017». Соревнования проходили на 3 площадках: на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесопарке и в пойме реки Казанки (по улице Гаврилова). В общей сложности в «Лыжне России-2017» приняли участие около 20 тысяч казанцев. На гонке в Юдино побывал фотокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова

комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 18 февр
    ого, как у вас лыжню любят!
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    Анонимно 18 февр
    с такой погодой как не любить?) все условия
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  • Анонимно 18 февр
    Всем спорт!)
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  • Анонимно 18 февр
    бодрящие такие фотки, хоть завтра бросай курить, вставай на лыжи))
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    Анонимно 18 февр
    Курить точно надо бросать,а то скоро вон собираются рабочий день курильщикам удлинить
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  • Анонимно 18 февр
    Молодцы! Красавцы, красавицы, спортсмены, спортсменки, разве что не комсомольцы)
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  • Анонимно 18 февр
    мы на стадионе были)) эмоций тьма!
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  • Анонимно 18 февр
    я смотрю, лыжи всем возрастам покорны)
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    Анонимно 18 февр
    Молод душой - молод и телом) Активистов бальзаковского возраста много было :)
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  • Анонимно 18 февр
    Кто эти ребята в красно-белом на 18 фотке?
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  • Анонимно 18 февр
    в лес захотелось, и покататься)
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  • Анонимно 18 февр
    как много людей!
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    в прокат бы лыжи взять, интересно, сколько это сейчас стоит примерно? часа на 2
    Ответить
  • Анонимно 18 февр
    о, корпоративные активисты подтянулись)
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  • Анонимно 18 февр
    какие дедулечки!
    Ответить
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