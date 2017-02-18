20 тысяч на лыжне. Как в Юдино проходила Всероссийская гонка

Сегодня в Казани прошла традиционная «Лыжня России-2017». Соревнования проходили на 3 площадках: на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесопарке и в пойме реки Казанки (по улице Гаврилова). В общей сложности в «Лыжне России-2017» приняли участие около 20 тысяч казанцев. На гонке в Юдино побывал фотокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова